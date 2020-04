Apple Maps presto mostrerà i luoghi in cui si effettuano i tamponi per il COVID-19

Apple, ha lanciato un portale nel quale ospedali, operatori sanitari e aziende potranno registrarsi come sede in cui si effettuano i tamponi per il COVID-19. La società esaminerà l’applicazione e, una volta approvata, la posizione inizierà ad apparire su Mappe.

Questi luoghi, verranno visualizzati con un’icona di glifo medica rossa e un banner speciale su Apple Maps.

L’app, sarà in grado di mostrare informazioni come il nome del luogo, l’operatore sanitario associato, il numero di telefono e il sito Web. Inoltre, fornirà informazioni sul tipo di luogo in cui si effettuerà il test (laboratorio, ospedale, ecc.).

Apple sta inoltre chiedendo ai candidati di indicare se si dovrà effettuare una prenotazione prima di recarsi sul posto. Ciò significa che il banner può avvisare gli utenti se devono fissare un appuntamento prima di presentarsi per effettuare un tampone per il COVID-19 o se è necessaria la nota di un medico.

Tre giorni fa, Apple ha modificato i risultati della ricerca di Mappe per per concentrarsi sulle categorie che sono più importanti per le persone in questo momento: generi alimentari, consegna di cibo, farmacie, ospedali e cure urgenti.

Ieri, Apple e Google hanno annunciato una significativa partnership per creare API di tracciamento dei contatti nei sistemi operativi iOS e Android. Questi nuovi sistemi aiuteranno a monitorare la diffusione di COVID-19 utilizzando le app dei fornitori di servizi sanitari, e le aziende ritengono che la prima versione dell’API sarà disponibile a maggio.

La scorsa settimana, Tim Cook ha annunciato che la società ha donato oltre 20 milioni di mascherine agli operatori sanitari di tutto il mondo ed ha anche avviato la produzione di maschere protettive. Infine, Apple ha anche donato decine di milioni di dollari ad enti di beneficenza legati al coronavirus.