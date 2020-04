Sorpresa: Vi presentiamo l’app ufficiale di Scontiamolo.com ed apriamo il beta testing a 500 utenti

Abbiamo una sorpresa per voi. In questa giornata così speciale vi auguriamo Buona Pasqua e vi sveliamo di essere a lavoro (già da tempo) sulle nostre nuove applicazioni per iOS. Oltre a quella di iSpazio, dove siamo circa al 50% di avanzamento, oggi vi presentiamo l’applicazione ufficiale di Scontiamolo.com, il nostro sito di Offerte, Sconti e Coupon per risparmiare ogni giorno con gli acquisti online.

L’applicazione di Scontiamolo nasce dal successo del nostro Canale Telegram, al quale vi invitiamo sempre ad entrare. E’ un’applicazione semplice ed accattivante allo stesso tempo che risulta molto pratica e funzionale.

Oggi diamo il via al beta testing privato, offrendo a 100 500 persone la possibilità di provarla in Anteprima.

Chi vorrà testarla in anteprima, si impegna a navigare in tutte le sezioni dell’app e segnalarci eventuali errori che ci permetteranno di ottenere una versione finale perfetta sotto ogni aspetto. Per scaricarla avrete bisogno dell’applicazione TestFlight installata sul vostro iPhone o iPad, dopodichè dovrete cliccare questo link.

Il link funzionerà soltanto per i primi 100 500 utenti. Valuteremo successivamente se estendere il test ad altre persone o meno. Ad ogni modo l’arrivo in App Store è davvero imminente per tutti!

Aggiornamento: Dopo 4 minuti dalla pubblicazione di questo articolo avevamo già raggiunto i 100 Tester. Abbiamo quindi deciso di estendere il link ai primi 500 utenti. Siamo davvero orgogliosi del vostro riscontro! GRAZIE!

Ecco l’applicazione ufficiale di Scontiamolo in azione

Se non riuscite a rientrare tra i tester, ecco un video che mostra l’applicazione in Azione. Siamo davvero curiosi di conoscere i vostri feedback e speriamo che l’app possa piacervi tanto quanto piace a noi. Sarà davvero bello utilizzarla e vi permetterà di risparmiare su tutti gli acquisti online, da Amazon a qualsiasi altro store. Se non volete perdervi gli sconti, nel frattempo, seguite il nostro Scontiamolo attraverso Telegram.